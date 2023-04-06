$79.50+0.1487.10+0.37
52 минуты назад

Как избавиться от живота: врач назвала всего один запрещенный продукт

Российская Газета

Многие люди, пытаясь похудеть, полностью исключают всё сладкое из рациона, вплоть до фруктов. И это большая ошибка. На самом деле вреден только добавленный сахар. Об этом рассказала диетолог Лиза Афинская.

Как избавиться от живота: врач назвала всего один запрещенный продукт
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Причем, чаще всего, как показывает практика, похудеть мешает употребление различных магазинных прохладительных напитков.

"Есть вредная привычка, которая мешает худеть. Это привычка часто пить сладкую газировку (кола, фанта, спрайт и прочее), лимонады, алкогольные коктейли, энергетики, пакетированный холодный чай, морсы и соки с сахаром", - пишет диетолог в своем Telegram-канале.

Сладкий напиток - это источник жидких калорий, которые не дают вам абсолютно никакого чувства сытости.

"Поэтому вы незаметно получаете кучу калорий, но чувствуете, что не наелись и снова хотите есть. В результате едите больше, чем нужно и соответственно набираете лишние килограммы", - уточнила Афинская.

Диетолог посоветовала заменить всевозможные морсы с добавленным сахаром и газировку простой чистой водой, чаями (зеленый, черный, травяной чай), кофе без сахара.

"А стопроцентные натуральные соки без сахара можно пить до 1 маленького стакана в день", - уточнила врач.

При этом не стоит отказываться от цельных фруктов. Натуральный сахар не нужно ограничивать так, как добавленный, отметила специалист.

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий