Как избавиться от живота: врач назвала всего один запрещенный продукт

Многие люди, пытаясь похудеть, полностью исключают всё сладкое из рациона, вплоть до фруктов. И это большая ошибка. На самом деле вреден только добавленный сахар. Об этом рассказала диетолог Лиза Афинская.

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Причем, чаще всего, как показывает практика, похудеть мешает употребление различных магазинных прохладительных напитков.

"Есть вредная привычка, которая мешает худеть. Это привычка часто пить сладкую газировку (кола, фанта, спрайт и прочее), лимонады, алкогольные коктейли, энергетики, пакетированный холодный чай, морсы и соки с сахаром", - пишет диетолог в своем Telegram-канале.

Сладкий напиток - это источник жидких калорий, которые не дают вам абсолютно никакого чувства сытости.

"Поэтому вы незаметно получаете кучу калорий, но чувствуете, что не наелись и снова хотите есть. В результате едите больше, чем нужно и соответственно набираете лишние килограммы", - уточнила Афинская.

Диетолог посоветовала заменить всевозможные морсы с добавленным сахаром и газировку простой чистой водой, чаями (зеленый, черный, травяной чай), кофе без сахара.

"А стопроцентные натуральные соки без сахара можно пить до 1 маленького стакана в день", - уточнила врач.