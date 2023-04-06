Врач оценил влияние мастурбации на мужское здоровье

Мастурбация является одним из естественных проявлений человеческой сексуальности, однако при увлечении некоторыми ее видами мужчину нужно лечить, считает уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В беседе с «Лентой.ру» он оценил влияние мастурбации на мужское здоровье.

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По словам врача, секс — базовая потребность человека, поэтому сексуальность есть в каждом, а мастурбация — одно из ее проявлений. Она не несет вреда для здоровья, настроения и отношений, если мужчина занимается ей параллельно с сексом в паре. При этом мастурбация не должна негативно сказываться на настроении и работоспособности человека, подчеркнул он.

Однако существует дезадаптивная мастурбация, которая может негативным образом отразиться на половой жизни с партнером, предупредил собеседник «Ленты.ру».

Частая мастурбация может быть проявлением психического заболевания, депрессии, продолжил врач. В этом случае человек занимается ею несколько раз в день, она негативно сказывается на его настроении, работоспособности и приводит к физическому и психическому истощению. В данной ситуации, подчеркнул он, необходимо обращаться за помощью к психотерапевту.