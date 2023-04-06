Нужно ли каждый день выпивать восемь стаканов воды: отвечают врачи

Потребность организма человека в жидкости зависит от большого количества факторов. И большинству из нас будет достаточно, если мы станем пить только тогда, когда захотим.

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В недавнем исследовании отмечается, что с тем, сколько люди потребляют и теряют воды, связаны многие факторы. Это возраст, размер и состав тела, уровень активности, климат, географическое положение, беременность, социально-экономический статус. И потребности в воде в целом индивидуальны.

Поэтому и единого рекомендуемого уровня потребления воды на самом деле не существует. Но наше тело, к счастью, хорошо справляется с тем, чтобы дать понять, сколько воды ему нужно. В организме есть гормоны и рецепторы, призванные регулировать уровень воды.

Кроме того, организм не хранит воду для дальнейшего использования. Излишки он выводит вместе с мочой. По этой причине пить слишком много - довольно сложно. Исключение составляют люди, которые принимают определённые лекарства, а также пожилые люди.

Обратите внимание на своё чувство жажды. Оно подскажет, нужно ли вам пить воду. Также больше чем обычно воды необходимо употреблять в жаркую либо влажную погоду, на больших высотах, при сильном потоотделении и большой активности.

Дополнительное количество жидкости нужно потреблять также детям, пожилым, беременным и кормящим женщинам.