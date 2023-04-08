3 стоматологические процедуры, которые надо делать каждый год

Уход за зубами должен включать в себя ежедневную чистку минимум дважды в день, использование зубной нити и ополаскивателя рта.

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Однако, помимо этого, есть еще три профилактические процедуры, которые помогут не только поддержать здоровье, но и предотвратить возможные проблемы на ранних стадиях. Врач-стоматолог, ортодонт Ася Габуева рассказала "Рамблеру", что это за процедуры.

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Плановый осмотр у стоматолога (раз в 6 месяцев)

Это один из основных и самых важных методов профилактики для поддержания здоровья зубов и десен. В ходе процедуры специалист проводит визуальный осмотр, а также проверяет наличие кариеса, пульпита, зубного камня и других заболеваний полости рта. Если в результате обнаружены какие-либо проблемы, стоматолог выполнит или порекомендует соответствующее лечение.

Профессиональная гигиена полости рта (раз в 6 месяцев)

Профессиональная гигиена является важным и рекомендуемым процессом, который необходимо проводить не реже, чем раз в полгода. В ходе процедуры стоматолог производит очистку зубов от налета, зубного камня и других отложений, которые невозможно удалить домашними средствами. Профессиональная гигиена полезна для людей всех возрастных категорий и может предотвратить развитие серьезных проблем, связанных со здоровьем зубов в будущем.

Габуева Ася Еристауовна Врач-стоматолог, ортодонт.

Отбеливание зубов (раз в 1.5-2 года)

Это косметическая процедура, которая помогает сохранить яркий и белоснежный цвет зубов. В отличии от предыдущих пунктов, она является желательной, а не обязательной. Отбеливание проводится с использованием гелей, лазерной технологии или специальных щеток и паст. Важно помнить, что, проведение процедуры следует согласовывать со стоматологом, который подберет оптимальный курс лечения и расскажет об ожидаемых результатах.