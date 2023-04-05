4 привычки для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний

По словам главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместителя главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Дмитрия Дуплякова, человеку нужно придерживаться правильных привычек для поддержки здоровья сердца и сосудов, а также вести здоровый образ жизни.

Врач отметил, что людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы сначала необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Он даст рекомендации по допустимой физической активности и питанию. Кроме того, курение в 3,5 раза повышает риск развития язвы.