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4 привычки для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний

По словам главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместителя главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Дмитрия Дуплякова, человеку нужно придерживаться правильных привычек для поддержки здоровья сердца и сосудов, а также вести здоровый образ жизни.

4 привычки для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний
© СОВА
Он перечислил:
  1. Следить за рационом питания Питание - один из основных факторов возникновения заболеваний сердца. Нужно есть больше фруктов, овощей и злаковых продуктов, а также сократить употребление соли и простых углеводов.
  2. Поддерживать здоровый вес Лишний вес приводит к повышению кровяного давления, уровня холестерина и развитию сердечных заболеваний. Нужно употреблять от 5 до 10 порций фруктов и овощей в день.
  3. Заниматься спортом Физические упражнения улучшают работу сердца и сосудов, снижают кровяное давление, нормализуют уровень холестерина в крови и стимулируют обмен веществ. Больше всего рекомендуется заниматься ходьбой, бегом, плаванием и кататься на велосипеде.
  4. Отказаться от вредных привычек Лучше всего перестать курить и пить алкоголь - они являются врагами для здоровья сердца и сосудов. Из-за курения возникают сердечно-сосудистые заболевания, а алкоголь повышает уровень кровяного давления, негативно влияет на работу сердечной мышцы и приводит к развитию многих других заболеваний.

Врач отметил, что людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы сначала необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Он даст рекомендации по допустимой физической активности и питанию. Кроме того, курение в 3,5 раза повышает риск развития язвы.

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