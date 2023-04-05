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42 минуты назад

Как не допустить ухудшения состояния людям с предиабетом

Москва24

Люди, организм которых находится в преддиабетическом состоянии, еще могут избежать окончательного развития диабета, однако для этого потребуется изменить образ жизни. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эндокринолога Ларису Щербакову.

Как не допустить ухудшения состояния людям с предиабетом
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Предиабет поможет вылечить правильное питание – если есть больше продуктов с низким гликемическим индексом, физическая активность, отказ от курения и алкоголя. Нужно полностью поменять свой образ жизни, а также следить за уровнем сахара при помощи глюкометра", – объяснила специалист.

Она отметила, что продукты с высоким гликемическим индексом быстро повышают сахар в крови и создают его излишек, еда с низким индексом между тем позволяет сахару поступать постепенно.

ЗОЖ,
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