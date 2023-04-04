Доктор Абакумов рассказал о роли железа в организме

Ферритин — это белок, который связывает в организме человека железо. При анемии и железодефиците его уровень снижается, а при воспалительных и инфекционных заболеваний он наоборот становится очень высоким. Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, как и зачем нужно следить за уровнем ферритина.

© Вести Подмосковья

«Еще ферритин отвечает за доставку к клеткам кислорода и за защиту организма от чужеродных, раковых и старых клеток. Когда его мало - у вас дефицит кислорода и гипоксия. Организм сам переключит краник подачи на жизненноважные органы типа сердца и мозга. А вот на ваши волосы, ногти и кожу ему все равно, поэтому вы будете страдать глядя на себя в зеркало. Поэтому держите уровень ферритина по вашему весу», - предупреждает доктор в своем телеграм-канале.

Видео дня

Абакумов отмечает, что еще хуже, когда ферритина в организме очень много. Например, его стабильные излишки могут привести к циррозу печени, сердечной недостаточности и сахарному диабету.

«Поэтому копите лучше деньги, а не железо», - уверен врач.

Он поясняет, что избыток железа появляется в организме не потому, что вы работаете в пункте приема черного лома. Оно появляется в излишке при заболеваниях. Например, при простуде, цистите или панкреатите. Если же при болезни анализы говорят о нормальном содержании железа, то оно у вас было в дефиците до заболевания. При выздоровлении его уровень снова резко рухнет на опасно низкие позиции.

Для того чтобы у врача была полная картина происходящего в организме, необходимо кроме анализа на ферритин дополнительно сдавать анализы на сывороточное железо, трансферрин и ОЖСС. Последнее — это железосвязывающая способность сыворотки или показатель количества железа, которое может переносить кровь. Сдавать такие анализы нужно спустя не менее чем через три недели после полного выздоровления. В противном случае результаты могут быть некорректными.

Следует помнить, что железо будет повышенным в течении трех месяцев после родов. Но это временное явление, а реальное состояние организма отобразит гемоглобин в общем показателе крови. Слегка повышен уровень железа у тех, кто много есть продуктов или БАДов, содержащих большое количество этого химического элемента, у тех, кто принимает гормональные препараты или сильно загружает свой организм физическими упражнениями. Повышено железо и у злоупотребляющих алкоголем.

Реально опасен для здоровья показатель железа свыше 300 мкг на литр у мужчин и у женщин при менопаузе, а также выше 200 мкг на литр у женщин детородного возраста. Такое содержание железа может быть признаками заболеваний печени, нарушения системы иммунитета, онкологических заболеваний.

«В таких случаях, ни к чему пробовать - прилипните ли вы к магниту. Тут, в первую очередь, следует проверить наличие воспаления в организме и найти его причину. Для этого идем не к черной гадалке, а к врачу и сдавать анализы», - резюмирует доктор Абакумов.