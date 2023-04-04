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2 часа назад

Лор рассказал, как часто нужно чистить уши

РИА "ФедералПресс"

Россиянам рассказали, почему не нужно слишком часто чистить уши. С рекомендациями выступил врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

Лор рассказал, как часто нужно чистить уши
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Вообще в уши лазить без нужды не стоит. Если у человека слишком активно вырабатывается сера, то ему нужно контролировать процесс, регулярно приходя к специалисту. Это позволит предупредить развитие пробок и не нарушит слух», – отметил специалист.

По его словам, чтобы избежать осложнений, необходимо один раз в год посещать специалиста. Лучше всего это делать перед отпуском. Владимир Зайцев добавил, что для домашней чистки следует использовать перекись водорода. Жидкость заливают в ухо перед душем, а затем она вытекает с остатками серы, и ее смывают во время общей гигиенической процедуры, пишет «АиФ».

ЗОЖ,Владимир Зайцев,
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