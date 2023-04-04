Стоматолог-хирург напомнила о правилах ухода после удаления зуба

Если после рекомендаций становится хуже - обратитесь к врачу.

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В 2022 году специалистами Кировского клинического стоматологического центра было проведено 7 612 операций по удалению зубов.

В условиях наших хирургических отделений чаще всего проводятся операции по сложному удалению ретинированных и дистопированных зубов (занимающих неправильное положение), альвеолотомия – сглаживание костной ткани после удаления зубов. Часто при прорезывании зуба мудрости возникает потребность в иссечении капюшона слизистой, накрывающей его. Это не только облегчает состояние пациента, но и служит профилактикой возникновения воспалений, так как повышает промываемость и доступ для качественной чистки, – отметила заместитель главного врача Кировского клинического стоматологического центра, стоматолог-хирург Евгения Гончарова.

По словам врача, после удаления зуба наложенный на лунку зуба марлевый тампон убирать только через 20-30 мин. Далее можно приложить холод и держать его по 15 минут 2-3 раза, с перерывом в 45 минут в течение первых суток. Еще до того, как отошла анестезия, для предупреждения появления боли, можно принять обезболивающий препарат. В первые сутки после удаления нельзя полоскать рот.

Не рекомендуется прикладывать тепло или наоборот – переохлаждаться самому, нельзя есть в течение первых 1,5-2 часов. Можно пить, но не горячие напитки. Не стоит принимать горячую ванну, заниматься тяжелым трудом, трогать рану инородными предметами, языком, широко открывать рот и совершать активные мимические движения, т.к. если были наложены швы, они могут разойтись. Не рекомендуется курить после удаления зуба, алкоголь также противопоказан.