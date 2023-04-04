Это хобби продлит вам жизнь на 10 лет

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, нужно соблюдать здоровую диету и заниматься спортом. Однако научные исследования показывают, что есть и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни. Например, увлечения.
По словам ведущего невролога, занятие искусством помогает увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Благодаря ежедневным художественным практикам вы можете снизить стресс, уменьшить количество проблем с физическим и психическим здоровьем, улучшить процесс обучения. И для этого вам не нужно быть художником.
В новой книге «Ваш мозг об искусстве» собраны исследовательские работы, связанные с ролью искусства в здоровье мозга. В этой книге говорится, что занятие в течение 45 минут любым видом искусства, в том числе музыкой или живописью, снижает уровень гормона стресса кортизола. Это помогает сделать жизнь более здоровой и счастливой.
В книге приводится пример мужчины, который страдал болезнью Альцгеймера и после прослушивания любимых песен впервые узнал своего сына. Связано это с тем, что музыка запускает несколько мозговых путей, которые стимулируют слуховую кору (обрабатывает звук), миндалевидное тело (центр эмоций), гиппокамп (память).
И чтобы максимизировать положительный эффект от искусства, авторы книги посоветовали уделять ежедневно как минимум 30-45 минут любой художественной практике.