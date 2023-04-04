Это хобби продлит вам жизнь на 10 лет

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, нужно соблюдать здоровую диету и заниматься спортом. Однако научные исследования показывают, что есть и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни. Например, увлечения.

Фото: Ferra Ferra

По словам ведущего невролога, занятие искусством помогает увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Благодаря ежедневным художественным практикам вы можете снизить стресс, уменьшить количество проблем с физическим и психическим здоровьем, улучшить процесс обучения. И для этого вам не нужно быть художником.

В новой книге «Ваш мозг об искусстве» собраны исследовательские работы, связанные с ролью искусства в здоровье мозга. В этой книге говорится, что занятие в течение 45 минут любым видом искусства, в том числе музыкой или живописью, снижает уровень гормона стресса кортизола. Это помогает сделать жизнь более здоровой и счастливой.

В книге приводится пример мужчины, который страдал болезнью Альцгеймера и после прослушивания любимых песен впервые узнал своего сына. Связано это с тем, что музыка запускает несколько мозговых путей, которые стимулируют слуховую кору (обрабатывает звук), миндалевидное тело (центр эмоций), гиппокамп (память).