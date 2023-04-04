$77.95+0.6384.62+0.51
4 часа назад

Это хобби продлит вам жизнь на 10 лет

Ferra.ru

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, нужно соблюдать здоровую диету и заниматься спортом. Однако научные исследования показывают, что есть и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни. Например, увлечения.

Это хобби продлит вам жизнь на 10 лет
Фото: FerraFerra

По словам ведущего невролога, занятие искусством помогает увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Благодаря ежедневным художественным практикам вы можете снизить стресс, уменьшить количество проблем с физическим и психическим здоровьем, улучшить процесс обучения. И для этого вам не нужно быть художником.

В новой книге «Ваш мозг об искусстве» собраны исследовательские работы, связанные с ролью искусства в здоровье мозга. В этой книге говорится, что занятие в течение 45 минут любым видом искусства, в том числе музыкой или живописью, снижает уровень гормона стресса кортизола. Это помогает сделать жизнь более здоровой и счастливой.

В книге приводится пример мужчины, который страдал болезнью Альцгеймера и после прослушивания любимых песен впервые узнал своего сына. Связано это с тем, что музыка запускает несколько мозговых путей, которые стимулируют слуховую кору (обрабатывает звук), миндалевидное тело (центр эмоций), гиппокамп (память).

И чтобы максимизировать положительный эффект от искусства, авторы книги посоветовали уделять ежедневно как минимум 30-45 минут любой художественной практике.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий