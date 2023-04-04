Что случится с вашим здоровьем, если вы переборщите с добавками

При приёме пищевых добавок важно знать о рисках для здоровья. Они вполне могут навредить организму.

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Доктор Дебора Ли из Dr Fox Pharmacy предупредила, что определённые пищевые добавки могут навредить здоровью. Так, женщинам старше 40 лет нельзя принимать железо, если у них нет дефицита железа. Дело в том, что при избытке железа проблемы могут начаться с печенью, сердцем, мозгом.

Также нужно избегать зверобоя, поскольку он плохо влияет на ферменты печени и снижает эффективность многих лекарств. Особенно статинов.

Если вы будете принимать слишком много витамина С, то у вас появятся камни в почках. Кроме того, вместе с другими витаминами нельзя принимать магний, иначе это замедлить их всасывание.

Но есть один витамин, который специалисты рекомендуют принимать круглый год. Это витамин D. Однако если вы его станете принимать каждый день, то превышение дозы может привести к неприятным последствиям. Это избыток кальция в крови, рвота, тошнота, слабость, частое мочеиспускание. Из-за большого количества витамина D могут появиться проблемы с почками, боли в костях.