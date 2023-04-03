Как бросить курить и не сорваться: инструкция

Вряд ли есть хоть один курильщик, который не знал бы, насколько сигареты вредны для здоровья. При этом далеко не все решаются отказаться от вредной привычки, а те, кто всё-таки пытается, не всегда могут сделать это с первого раза. Это правда не всегда просто, но не существует человека, которому это было бы вообще не под силу, уверена врач-психотерапевт Александра Сакун. Она рассказала, как бросить курить и не сорваться.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

С чего начать отказ от курения

Видео дня

Постоянный спутник курильщика — стресс. Как только он теряет контроль над ситуацией, рука так и тянется за сигаретой. Именно поэтому, если вы твёрдо решили бросать, нужно минимизировать количество стресса в жизни.

Как бросить курить тем, у кого сложная и напряжённая работа? Не беритесь за это, пока трудитесь над очередным важным проектом. Лучше дождитесь отпуска, посоветовала психотерапевт.

Ещё курильщики часто с помощью сигарет заглушают боль и другие неприятные симптомы при различных хронических заболеваниях. В этом случае никотин действует как плацебо — только покурившему человеку кажется, что ему стало легче. В таких случаях, прежде чем начинать бросать, постарайтесь разобраться с другими проблемами со здоровьем.

Как бросить курить без срывов

Во время отказа от курения важно концентрироваться на положительных моментах. Почаще говорите себе, что, распрощавшись с сигаретами, вы улучшите здоровье, станете выносливее и привлекательней. Словом, жизнь ваша поменяется к лучшему.

Заведите себе новые привычки, чтобы постепенно замещать ими курение. Но тут важно сделать правильный выбор. К примеру, съедать конфету вместо того, чтобы покурить, — далеко не самый удачный вариант. А вот сделать гимнастику для глаз, пару дыхательных упражнений, приседаний или отжиманий — самое то, рекомендовала врач.

Что делать, если хочется курить

Если вы чувствуете, что прямо сейчас вам никак не удержаться от сигареты, разрешите себе покурить. Но не сразу, как появилось такое желание, а попозже — через час или после окончания рабочего дня. Возможно, пока подойдёт время, вы уже и забудете о том, что хотели курить, сказала Сакун изданию «Подмосковье сегодня».

Стоит ли бросать курить с помощью вейпов

Производители электронных сигарет и вейпов в один голос уверяют, что их продукция прекрасно заменяет сигареты. Более того, якобы электронки и вейпы меньше вредят организму. Научных доказательств этого тезиса нет, рассказала пульмонолог, аллерголог-иммунолог Елена Питиримова.

Зато прекрасно известно, что такие приспособления для курения плохо влияют на иммунитет. А за счёт высокой концентрации токсичных веществ они порой могут даже сильнее навредить здоровью, чем обычная табачная продукция.