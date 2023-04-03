Врачи назвали 5 условий для здорового долголетия

Чтобы долголетие было активным и здоровым, важно соблюдать 5 простых правил. Врачи рассказали, о чем стоит задуматься перед пенсией.

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Трудовая деятельность

Трудиться со временем становится тяжелее, но именно это иногда становится двигателем организма. Такая деятельность помогает человеку сохранять высокую работоспособность и здоровье, а также "отодвигает" преждевременное старение.

Активность

Физическая активность помогает набраться сил и оздоравливает организм. Отдых от работы врачи советуют проводить активно, а не лёжа в постели.

Сон

Необходимо стараться спать от 6 до 8 часов. Именно сон восстанавливает силы и настраивает человека на дневную активность. А в балансе с правильным питанием поможет организму чувствовать себя легко в любом возрасте.

Интеллектуальная нагрузка

Мозг всегда требует работы, как в детском, так и во взрослом возрасте, в том числе после пенсии. Каждый день необходимо тренировать память и читать.

Меньше стресса