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1 час назад

Врачи назвали 5 условий для здорового долголетия

СОВА

Чтобы долголетие было активным и здоровым, важно соблюдать 5 простых правил. Врачи рассказали, о чем стоит задуматься перед пенсией.

Врачи назвали 5 условий для здорового долголетия
Фото: СОВАСОВА

Трудовая деятельность

Трудиться со временем становится тяжелее, но именно это иногда становится двигателем организма. Такая деятельность помогает человеку сохранять высокую работоспособность и здоровье, а также "отодвигает" преждевременное старение.

Активность

Физическая активность помогает набраться сил и оздоравливает организм. Отдых от работы врачи советуют проводить активно, а не лёжа в постели.

Сон

Необходимо стараться спать от 6 до 8 часов. Именно сон восстанавливает силы и настраивает человека на дневную активность. А в балансе с правильным питанием поможет организму чувствовать себя легко в любом возрасте.

Интеллектуальная нагрузка

Мозг всегда требует работы, как в детском, так и во взрослом возрасте, в том числе после пенсии. Каждый день необходимо тренировать память и читать.

Меньше стресса

Лучше изначально настроить себя на позитивный лад и обращать внимание только на положительные аспекты жизни. Иногда излишний стресс может разрушить даже здоровый организм.

ЗОЖ,
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