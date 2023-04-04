Малышева перечислила главные секреты здорового сна

«Матрас вы должны подбирать по себе, он должен быть средней жесткости и обеспечивать семь точек опоры — он будет немножко прогибаться и поддерживать вам и плечо, и голову, и таз, и ноги», — объяснил Гандельман. Слишком мягкий матрас, искривляющий позвоночник, будет препятствовать засыпанию, добавил он.