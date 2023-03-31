Удар по вирусу. Как помочь иммунитету в борьбе с ОРВИ?

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ОРВИ — заболевание, которое чаще других отправляет людей по всему миру на больничный. Что же на самом деле представляет из себя этот вирус, как влияет на организм и каким образом можно его победить — разбиралась «Лента.ру».

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Почему мы болеем ОРВИ

Бытует мнение, что вирусная инфекция — это простуда. Оделись не по погоде, посидели на сквозняке, напились ледяной воды в жару и, готово, заболели. С одной стороны, это действительно так. Но помимо переохлаждения вирусное заболевание могут спровоцировать и другие причины. Это хронические стрессы, наследственная предрасположенность к заболеваниям дыхательных путей, низкая физическая активность или, наоборот, чрезмерные физические нагрузки, аллергические заболевания, курение, нарушения обменных процессов, такие как ожирение и сахарный диабет. В этом же ряду сниженная адаптивность органов дыхания и организма в целом к неблагоприятным условиям внешней среды, таким как понижение температуры, сырость, неблагополучная экологическая обстановка.

Все это снижает иммунитет, в результате чего организм становится уязвимым для вирусов. Обычно взрослый человек болеет ОРВИ от одного до трех раз в год.

Невидимый агрессор

Установленный факт: самая распространенная причина заболеваний у людей — это острые респираторные вирусные инфекции, как принято называть их сокращенно — ОРВИ. И в этом нет ничего удивительного: насчитывается более двухсот видов вирусов, которые могут нарушить работу дыхательных путей человека.

До недавнего времени самым опасным из них считались возбудители гриппа из семейства ортомиксовирусов. Но теперь на первое место, бесспорно, вышел коронавирус COVID-19. А есть еще многочисленные семейства зловредных риноврусов, парамиксовирусов, пикорнавирусов, реовирусов, аденовирусов, не считая их менее распространенную родню.

Респираторные инфекции вызывают воспаление слизистых оболочек верхних и нижних дыхательных путей, в результате чего у человека начинает болеть горло, развиваются кашель и насморк. Как это происходит, большинство даже не задумывается, привычно сокрушаясь: ну вот, подхватил вирус.

Вирус, по сути, это паразит, микроорганизм, который состоит из генетического материала в виде молекулы ДНК или РНК, покрытого белковой оболочкой.

Человек служит вирусам средой для размножения: попадая в наш организм, вирус начинает взаимодействовать с клетками, используя их ресурсы для размножения. В итоге клетки истощаются и погибают, а размножившийся вирус захватывает все новые и новые клетки

Вот эта массовая гибель клеток слизистых оболочек дыхательных путей нарушает их работу и вызывает неприятные симптомы ОРВИ.

Пути вторжения

Как известно, заражение респираторными инфекциями происходит воздушно-купельным путем. Когда человек чихает или кашляет, мельчайшие капли зараженной слюны могут разлетаться от него на расстояние до пяти метров. Достаточно вдохнуть такую капельку, и вирус попал в организм. Мало того, в теплом и сухом помещении вирусы могут сохранять жизнеспособность в течение нескольких часов, а в некоторых случаях и суток, после того как капли слюны осели на стенах и предметах. Поэтому вирусной инфекцией можно заразиться, всего лишь почесав нос после того, как вы коснулись поручня в транспорте или прилавка в магазине.

Конечно, еще можно заразиться через общую посуду с инфицированным, через поцелуи, но тут в наших силах принять меры предосторожности и ограничить контакты с заболевшими. А вот заражения воздушно-капельным путем избежать намного сложнее. Даже маска не всегда станет преградой для вирусов. Они настолько малы — от 20 до 300 нанометров (нанометр равен одной миллионной миллиметра) — что материал маски для вирусов, как решето. При таком положении дел остается надеяться только на лекарственные средства.

Необходимая поддержка

Как лечить симптомы вирусной инфекции, знает любой взрослый человек. Аптеки предлагают широкий выбор препаратов от насморка, ангины и кашля, от предков нам достался богатый арсенал народных средств. Обычно человеческий организм успешно справляется с вирусной инфекцией за пять-семь дней.

Но при сниженном иммунитете банальная простуда может перейти в серьезное заболевание. Особенно если ОРВИ так ослабит иммунную систему, что в организме начнут размножаться безобидные до поры до времени бактерии

В результате к вирусной инфекции может добавиться бактериальная, нередко при этом развиваются осложнения в легких, сердце, суставах, желудочно-кишечном тракте, почках. Насколько это опасно, показала пандемия COVID-19.

Поэтому лучше перестраховаться и помочь своему организму справиться с инфекцией с помощью противовирусного препарата. Инновационной разработкой стал Рафамин , который повышает сопротивляемость организма не только к вирусным, но и к бактериальным инфекциям. Он борется с вирусами, уменьшает выраженность симптомов и сокращает продолжительность заболевания. Немаловажно, что Рафамин снижает риск развития осложнений, которые придется лечить с помощью антибиотиков.

Как известно, частое употребление антибиотиков способствует развитию устойчивости (резистентности) бактерий к противомикробным препаратам. К тому же антибиотики неблагоприятно воздействуют на полезную микрофлору кишечника

«В отличие от иммуномодуляторов Рафамин не вызывает истощения иммунной системы, не выжимает ее, как губку, а настраивает собственную иммунную систему на корректную работу, — пояснила Натэлла Пайганова, кандидат медицинских наук, заведующая учебной лабораторией кафедры госпитальной педиатрии № 2 ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова. — Это первый препарат, механизм действия которого связан с активацией обнаружения и уничтожения патогенов иммунной системой. Компоненты препарата Рафамин влияют на ключевые молекулы-мишени и рецепторы, обеспечивающие защиту организма против вирусов и бактерий».

Правила самосохранения

Важно, что Рафамин можно применять у пациентов, не успевших начать лечение вовремя — результат не снижается даже при начале лечения спустя три дня и более от начала появления первых симптомов заболевания, объяснила эксперт Елена. По ее словам, для эффективного лечения следует принимать препарат четко в соответствии с инструкцией, не пропуская ни одной таблетки, и не смешивая с пищей. Противопоказаний к применению немного: аллергия на компоненты, беременность и грудное вскармливание, а также непереносимость некоторых видов сахаров.

«Эффективность и безопасность препарата Рафамин изучалась в рамках двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного исследования, дизайн которого отвечает всем требованиям доказательной медицины, а также в рамках масштабной всероссийской наблюдательной программы, в которой приняли участие более 14 тысяч пациентов», — подчеркнула Натэлла Пайганова.

Инновационная разработка хороша еще и тем, что его можно сочетать с любыми противовирусными и антибактериальными препаратами. Больше того, этот препарат помогает иммунной системе обнаружить и уничтожить патогенные бактерии, даже если они устойчивы к антибиотикам

В наше время человеческий организм подвержен множеству стрессов и неблагоприятных факторов. Поэтому в случае заражения вирусной инфекцией не стоит пренебрегать возможностями, которые современная наука предоставляет нам для противодействия болезням.

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ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»