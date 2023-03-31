5 веских причин, чтобы мужчина ел мясо

Это не только важный источник белка и необходимый продукт для набора мышечной массы.

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Вот несколько веских причин, почему мужчинам стоит есть мясо:

1. Мясо — это источник белка. «В растительной пище тоже есть белок», — скажете вы и будете совершенно правы. Но, к сожалению, из-за клетчатки, которая также содержится в растительной пище, усвояемость главного строительного материала для организма резко сокращается. Некоторых аминокислот там и вовсе нет, в то время как в мясе представлен полный аминокислотный профиль.

2. Мясо является источником железа и энергии. Дефицит железа среди вегетарианцев не редкость. Если, конечно, человек не принимает его дополнительно. Если мужчина ест говядину, то риск истощения запасов этого микроэлемента в организме резко сокращается.

3. Мясо содержит важный витамин B12. Он необходим для нормальной работы нервной системы. Этот микроэлемент часто называют главным мужским витамином, поскольку он отвечает за энергетический обмен, кроветворение, повышает синтез тестостерона, оберегает печень, сохраняет репродуктивное здоровье.

4. В мясе содержатся цинк, фосфор и селен — необходимые организму микроэлементы. Да, человек может получить их из растительной пищи или при помощи БАДов (биологически активные добавки). Но избыток клетчатки в их составе мешает усвоению полезных веществ.

5. Постное мясо содержит мало жира, подходит для диетического питания. В таком продукте высокая концентрация полиненасыщенных жирных кислот, важных для поддержания мужского либидо и фертильности (способность производить потомство).

Издавна мужчина являлся охотником, хищником — это его природная сущность. Однако сейчас даже многие спортсмены убирают из своего рациона мясо и пробуют разные виды альтернативного питания. В наше время есть возможность выбора, и это здорово.