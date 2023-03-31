Глубокие вопросы: как побороть страх перед эндоскопией

Перед применением проконсультироваться с врачом.

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Проблемы с желудком могут настигнуть нас внезапно и проявиться совершенно по-разному. Если боли ещё можно скрыть от окружающих, то такие недуги, как вздутие, метеоризм и отрыжка могут поставить нас в неловкое положение, но самое главное — навредить нашему здоровью. А если помнить, что иногда причиной болезни является не просто неправильное питание, а новообразования и онкологические процессы, то откладывать визит к врачу нельзя.

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Но слово «эндоскоп» пугает многих, а сама процедура ассоциируется с чем-то неприятным. Почему эти страхи не оправданы, нам пояснил специалист «Альфа-Центра здоровья», врач-эндоскопист Илья Кобяков.

С чем приходят пациенты

Помощь гастроэнтеролога может потребоваться как взрослым пациентам, так и детям. Чаще всего люди жалуются на гастрит, гастродуоденит, холецистит, панкреатит и другие воспалительные заболевания. Эти болезни могут протекать в хронической или острой форме. Также специалисты сталкиваются с функциональными изменениями в желудке, которые часто сопровождаются изжогой.

Иногда поводом для обращения к врачу может стать отрыжка, которая мучает пациента, или же несварение. Когда терапевт или хирург определяет область проблемы, он отправляет пациента к гастроэнтерологу. Преимуществом «Альфа-Центра здоровья» является то, что весь наш коллектив работает по системе замкнутого цикла. Пациенту не нужно самому выстраивать маршрут по специалистам, они сами проведут его по всем этапам лечения и направят на сдачу необходимых анализов.

Эндоскоп — не враг, а друг

Как бы много опасений ни крутилось вокруг эндоскопии, эта процедура на самом деле призвана облегчить лечение и избавить от ещё большего дискомфорта пациента. Дело в том, что гибкая трубка с камерой позволяет подробно оценить состояние внутренних органов без серьезного хирургического вмешательства.

Эндоскоп вводится в тело через ротовую полость. По мере продвижения прибора специалист на мониторе видит состояние внутренних органов. Направляет инструмент он при помощи рукоятки управления.

Современное оборудование работает на базе оптических интеллектуальных режимов. Например, если мы сталкиваемся с каким-либо новообразованием, эта технология позволяет нам более точно определить его, так как обеспечивает обзор в узком спектре. Функция улучшения изображения дает полную картину о рельефе слизистой и многом другом. Инструменты на конце трубки позволяют также взять образец ткани на гистологию и даже произвести удаление опухоли или язвы за один подход, — уточняет Илья Кобяков.

Сеанс эндоскопии — относительно безопасная процедура. Внутренние органы не обладают нервными окончаниями, поэтому никаких болезненных ощущений человек не испытывает.

Главное — помнить, что каждая манипуляция приближает момент выздоровления, и не стесняться спрашивать у врача о том, что кажется важным. Опытный доктор ответит на каждый, даже с виду несерьезный вопрос, чтобы подарить пациенту уверенность в достижении общей цели.

Подготовка — залог успеха

Выздоровление во многом зависит от настроя самого пациента и того, выполняет ли он рекомендации. В ходе консультаций специалисты «Альфа-Центра здоровья» всегда детально объясняют, что нужно сделать пациенту перед процедурой.

Так, сеанс эндоскопии выполняется натощак, поэтому за определенный срок до процедуры нельзя принимать пищу, чтобы желудок был подготовлен к исследованию. Непосредственно в день процедуры также не стоить пить, пока специалист не проведёт необходимые манипуляции.

Многих пациентов беспокоит рвотный рефлекс, который действительно может возникнуть на приеме. В таком случае мы можем применить местное обезболивание. Ещё один способ избежать лишних переживаний — провести процедуру под седацией. В таком случае пациент ничего не чувствует и не испытывает волнения, что значительно облегчает работу врачу, ведь он может сконцентрироваться на своей задаче, — объясняет Илья Кобяков.