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21 минуту назад

Фитнес-тренер назвал способ привести себя в форму к лету

Lenta.ru

Фитнес-тренер Руслан Акимов назвал способ привести себя в форму к лету. Его слова приводит «Подмосковье сегодня».

Фитнес-тренер назвал способ привести себя в форму к лету
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт посоветовал тренироваться три раза в неделю, правильно питаться и ежедневно гулять. Он отметил, что необязательно внедрять сразу все: «На первой неделе старайтесь есть больше полезной еды и ходить пешком, сделайте одну простую тренировку».

Акимов также рассказал, что можно не отказываться сразу от вредной еды, а постепенно уменьшать ее количество. «Не стоит думать, что тренироваться можно только в зале. В первые две-три недели тренировки дома тоже будут очень эффективны. Если же вы пошли в зал, то для лучшего эффекта возьмите несколько занятий с тренером», — добавил он.

Ранее фитнес-инструктор Сергей Трухин посоветовал простые упражнения для офисных работников. Тренер предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. Также специалист рекомендовал выполнять наклоны и скручивания и не забывать про упражнения для рук.

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