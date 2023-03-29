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2 часа назад

Названы пять полезных привычек для сна, которые увеличат продолжительность жизни

Слово и Дело

Здоровый сон имеет важное значение для поддержания нормальной работы организма человека. Ученые Американского колледжа кардиологов рассказали, какие привычки для сна помогут улучшить свое самочувствие и увеличить продолжительность жизни.

Названы пять полезных привычек для сна, которые увеличат продолжительность жизни
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалисты отмечают, что в сутки необходимо спать от семи до восьми часов. Кроме того, следует избегать возникновения трудностей с засыпанием и других проблем со сном. Как утверждает доктор медицинских наук Фрэнк Цянь, именно плохой сон является одним из факторов риска ранней смерти от различных заболеваний, передает издание Live24. Также врачи советуют отказаться от приема снотворных препаратов.

Подчеркивается, что продолжительность жизни мужчин при хорошем сне увеличивается примерно на 4,7 года, а у женщин — на 2,4 года. Это обусловлено тем, что здоровый сон способствует снижению вероятности развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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