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43 минуты назад

Должны ли аллергики сидеть на строгой диете

Вечерняя Москва

Врач-аллерголог Артем Попов пояснил, нужна ли аллергикам строгая диета.

Должны ли аллергики сидеть на строгой диете
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что существуют продукты, повышающие уровень гистамина. Это, например, цитрусовые, клубника и шоколад. В период обострения аллергии употребление таких продуктов стоит ограничить, но не обязательно исключать их из рациона полностью. А вот сам аллерген стоит установить при помощи анализов и отказаться от его употребления.

Соблюдать строгую диету аллергикам не нужно, так как в этом случае они лишают себя большого количества полезных веществ, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Аналитики установили, что чаще всего встречается аллергия на продукты питания (70 процентов), пыльцу растений (54 процента), на пыль и плесень (50 процентов), передает издание argumenti.ru.

ЗОЖ,Артем Попов,
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