Должны ли аллергики сидеть на строгой диете

Врач-аллерголог Артем Попов пояснил, нужна ли аллергикам строгая диета.

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Эксперт отметил, что существуют продукты, повышающие уровень гистамина. Это, например, цитрусовые, клубника и шоколад. В период обострения аллергии употребление таких продуктов стоит ограничить, но не обязательно исключать их из рациона полностью. А вот сам аллерген стоит установить при помощи анализов и отказаться от его употребления.

Соблюдать строгую диету аллергикам не нужно, так как в этом случае они лишают себя большого количества полезных веществ, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».