5 способов сохранить мужское здоровье

Для сохранения здоровья мужчинам следует отказаться от спиртных напитков и курения, также им стоит обратить внимание на физическую активность и присутствие в рационе питания морепродуктов.

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Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Ольгу Чиркову.

Специалист посоветовала мужчинам употреблять нежирное мясо, натуральные фруктовые и овощные соки, орехи, мед и цитрусовые.

"Сохранить мужское здоровье одним питанием невозможно. Необходимо отказаться от курения и алкоголя, быть физически активным, справляться со стрессом, соблюдать гигиену", – объяснила она.

По словам врача жареное и копченое мясо, крепкие спиртные напитки и сладкие продукты являются вредными для желудка.