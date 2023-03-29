Как заставить мозг работать на 100%

Человек может сделать свой мозг более «пластичным» и работоспособным. Для этого нужно укреплять нейронные связи. Ничего специально есть и пить не придётся.

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Мозг можно развить специальным комплексом упражнений — нейробикой. Это как аэробика, только для интеллекта и без музыки.

Подробнее об этих упражнениях рассказала психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области Валентина Магер.

«Сдаюсь — добро пожаловать»

Как объяснила Валентина Магер, для выполнения этого упражнения нужно вытянуть вперёд левую руку ладошкой вверх — это жест «добро пожаловать». А правую руку нужно поднять вверх — она показывает «сдаюсь». Поочерёдно меняем руки.

«Всё ОК»

В этом упражнении нужно вспомнить, как выглядят знаки peace и ОК. Первый — это выставленные указательный и средний пальцы. Второй получится, если соединить большой и указательный пальцы в круг, а остальные пальцы выпрямить. Так вот, сначала вытяните любую руку и попеременно показывайте сложенные из пальцев знаки. Упражняйтесь минуту. После делайте то же самое двумя руками и в очень быстром темпе.

«Ленивые восьмёрки»

Попытайтесь правой рукой нарисовать в воздухе восьмёрку, а левой — восьмёрку в перевёрнутом виде (знак бесконечности). Поочерёдно меняем руки.

«Кулак — ребро — ладонь»

Кладём руки на стол. Нужно последовательно менять положения сначала правой рукой, затем левой, а потом двумя вместе: сжимаем ладонь на плоскости стола (ладонь вниз); ставим ладонь ребром; выпрямляем ладонь на плоскости.

«Ухо — нос»

Скрестите руки. Ладонью правой руки коснитесь кончика носа, а ладонью левой руки — мочки правого уха. Потом той же ладонью трогаем кончик носа. И наоборот, ладонь правой руки тянется к мочке левого уха.

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