Какие продукты могут «ударить» по печени

Врач-инфекционист многопрофильного консультативно-диагностического центра Ирина Ефремова перечислила продукты, способные навредить печени. Среди них не только пищевой.

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Ефремова порекомендовала в первую очередь отказаться от сала, потому что у этого продукта сложная биохимическая формула. Сало медленно переваривается и плохо усваивается, а излишки оставшегося жира откладываются в печени, вредя органу.

Среди вредных для печени продуктов, конечно же, присутствует алкоголь. По словам врача, безопасной дозы алкоголя не существует.

К вредным продуктам врач отнесла и мясо слабой прожарки «с кровью». Сырое мясо тоже негативно влияет на печень.

Для здоровья печени нельзя злоупотреблять солью. Ефремова предупредила, что избыток натрия разрушает структуру печени.

К непищевым продуктам, разрушающим печень, относится и краска для волос. Если краситься чаще раза в месяц, печень обязательно отреагирует на избыток веществ, содержащихся в краске.