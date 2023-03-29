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19 минут назад

Какие продукты могут «ударить» по печени

Ferra.ru

Врач-инфекционист многопрофильного консультативно-диагностического центра Ирина Ефремова перечислила продукты, способные навредить печени. Среди них не только пищевой.

Какие продукты могут «ударить» по печени
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ефремова порекомендовала в первую очередь отказаться от сала, потому что у этого продукта сложная биохимическая формула. Сало медленно переваривается и плохо усваивается, а излишки оставшегося жира откладываются в печени, вредя органу.

Среди вредных для печени продуктов, конечно же, присутствует алкоголь. По словам врача, безопасной дозы алкоголя не существует.

К вредным продуктам врач отнесла и мясо слабой прожарки «с кровью». Сырое мясо тоже негативно влияет на печень.

Для здоровья печени нельзя злоупотреблять солью. Ефремова предупредила, что избыток натрия разрушает структуру печени.

К непищевым продуктам, разрушающим печень, относится и краска для волос. Если краситься чаще раза в месяц, печень обязательно отреагирует на избыток веществ, содержащихся в краске.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Ирина Ефремова,
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