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1 час назад

Вот как улучшить сон пожилому человеку

Ferra.ru

Доктор медицинских наук Бриенн Майнер дала несколько советов о том, как улучшить свой сон, если вы пожилой человек.

Вот как улучшить сон пожилому человеку
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Поддерживайте режим.

Нужно ложиться спать в одно и то же время и вставать с постели в одно и то же время.

2. Оставайтесь активными, даже если вы устали.

Физическая и социальная активность очень важна, в том числе для хорошего сна.

3. Избегайте дневного сна.

Если вам нужно вздремнуть, старайтесь делать это не более получаса до двух часов дня.

4. Сведите к минимуму или исключите употребление алкоголя, кофеина и никотина.

По мере того, как мы становимся старше, наша способность метаболизировать эти вещества меняется. Хотя алкоголь может помочь заснуть, он заставляет нас просыпаться посреди ночи.

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