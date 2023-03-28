Самые частые ошибки при выполнении упражнений со штангой

Врач ЛФК Илья Артменко рассказал о самых частых ошибках, которые совершают при выполнении упражнений с применением штанги. Чаще всего люди совершают ошибки на моменте подъема и опускания снаряда. Некоторые лишком быстро поднимают и опускают штангу, что может привести к травмам и неэффективному выполнению упражнения.