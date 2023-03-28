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1 час назад

Самые частые ошибки при выполнении упражнений со штангой

Стелла Шмель

Неправильное выполнение упражнений со штангой может привести к травмам, болезням мышц и усталости.

Врач ЛФК Илья Артменко рассказал о самых частых ошибках, которые совершают при выполнении упражнений с применением штанги. Чаще всего люди совершают ошибки на моменте подъема и опускания снаряда. Некоторые лишком быстро поднимают и опускают штангу, что может привести к травмам и неэффективному выполнению упражнения.

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Подробнее об остальных ошибках при выполнении упражнений с большими весами смотрите в видео.

Ранее мы писали о самой полезной позе для сна.

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