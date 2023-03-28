Врач рассказала, когда березовый сок может быть опасен для здоровья

Березовый сок обогащен биологически активными веществами, в которых люди часто нуждаются ранней весной, однако пить его полезно не всем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог, заведующая отделением лечебного питания Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами президента РФ Егана Королева.

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По ее словам, березовый сок – прекрасный источник витаминов, особенно В1 и В12, а также минералов: калия, натрия, магния, кальция и железа.

Чтобы получить из сока максимальную пользу, пить его надо свежим, желательно сразу после сбора. Также его можно заморозить впрок: полезные вещества при этом сохранятся, просто их будет меньше.

Егана Королева – врач-диетолог, эндокринолог

В свою очередь, "постоявший" напиток полезен по-своему: в нем образуются бактерии, необходимые для микрофлоры кишечника, пояснила Королева. "Поэтому наши предки готовили из березового сока медовуху и пили ее во время поста, чтобы как-то поддержать свой организм”, – сказала она.

Плюс напитка в том, что его можно пить даже людям с желудочно-кишечными заболеваниями (не в острый период), например при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при болезнях печени и желчного пузыря, отметила врач.

Однако увлекаться не стоит: максимум один-два стакана в сутки, это примерно 200–350 миллилитров.

Егана Королева – врач-диетолог, эндокринолог

А вот кому березовый сок противопоказан, так это пациентам с аллергией на пыльцу – последствием могут быть серьезные аллергические реакции, предупредила врач. Кроме того, напиток не рекомендуется употреблять людям с мочекаменной болезнью.

"Как эндокринолог я также не советую березовый сок пациентам с сахарным диабетом из-за содержания фруктозы", – подчеркнула эксперт.