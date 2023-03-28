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1 час назад

Диетолог назвала лучший способ прожить как можно дольше

Ferra.ru

Овощи - это основа здорового питания. Кроме того, как отмечает один специалист в области питания, для долгой жизни нужно есть разные фрукты и овощи. Они помогут улучшить состояние кишечника, укрепить иммунитет и повысить настроение.

Диетолог назвала лучший способ прожить как можно дольше
Фото: FerraFerra

По мнению врача-диетолога Хелен Бонд, здоровое питание - один из лучших способов борьбы с болезнями и продления жизни человека. Золотое правило при этом заключается в том, чтобы каждую неделю в свой рацион добавлять 30 разных растительных продуктов.

Но не менее важно при этом употреблять меньше соли, отслеживать потребление насыщенных жиров и пить алкоголь в умеренных дозах.

Научные исследования показывают, что те, кто придерживается диеты с большим количеством растительной пищи (например, средиземноморской диеты), с меньшей вероятностью столкнутся с проблемами со здоровьем позднее. В частности, с диабетом 2 типа, повышенным уровнем холестерина, высоким кровяным давлением, ожирением.

Кроме того, многие не употребляют достаточно рыбы. В жирной рыбе - много омега-3, благодаря чему сердце работает хорошо и поддерживает в норме кровяное давление.

Ещё один ключевой компонент здорового питания - это растворимая клетчатка. Она помогает предотвратить инсульт и инфаркт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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