Названы три главных признака депрессии

Психиатр Юрий Вяльба и психолог Мария Баулина рассказали россиянам о трех главных признаках депрессии.

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Психиатр Юрий Вяльба рассказал, что плохое настроение, отсутствие аппетита и нежелание выходить из дома не всегда являются признаками депрессии у человека. Настоящую депрессию от хандры отличают три следующих признака:

– Это двигательная заторможенность, эмоциональная заторможенность и мыслительная заторможенность. Причём о депрессии говорят, если человек испытывает все эти состояния одномоментно, – сообщил психиатр

Весенняя хандра – подвижное состояние, в котором настроение может меняться как в положительную, так и в негативную сторону. Поводом немедленно обратиться к специалисту являются появившиеся суицидальные мысли, добавила Мария Баулина.

– Лёгкий депрессивный эпизод и хандру различить довольно непросто. Но надо понимать, что даже самая лёгкая депрессия куда тяжелее для человека, чем приступ тоскливого настроения, – отметила психолог.