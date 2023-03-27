Названы три главных признака депрессии

Психиатр Юрий Вяльба и психолог Мария Баулина рассказали россиянам о трех главных признаках депрессии.
Психиатр Юрий Вяльба рассказал, что плохое настроение, отсутствие аппетита и нежелание выходить из дома не всегда являются признаками депрессии у человека. Настоящую депрессию от хандры отличают три следующих признака:
– Это двигательная заторможенность, эмоциональная заторможенность и мыслительная заторможенность. Причём о депрессии говорят, если человек испытывает все эти состояния одномоментно, – сообщил психиатр
Весенняя хандра – подвижное состояние, в котором настроение может меняться как в положительную, так и в негативную сторону. Поводом немедленно обратиться к специалисту являются появившиеся суицидальные мысли, добавила Мария Баулина.
– Лёгкий депрессивный эпизод и хандру различить довольно непросто. Но надо понимать, что даже самая лёгкая депрессия куда тяжелее для человека, чем приступ тоскливого настроения, – отметила психолог.
Чтобы распознать депрессию на ранней стадии иногда следует проводить эксперимент: предлагать себе то, что всегда приносило позитивные эмоции. Если человек равнодушен к тому, что всегда приносило радость, то следует задуматься об обращении к врачу, сообщила Марина Баулина Абзацу.