Врач посоветовал не использовать капли для носа

Долговременное применение жидкости на основе ксилометазолина вызывает привыкание, с неё «очень сложно слезть».
Лучше «даже не начинать» пользоваться такими средствами. Об этом предупредил в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-терапевт, автор книги «Пока не едет скорая» Андрей Звонков.
«Капли в нос на основе ксилометазолина можно назвать в кавычках «наркотиками», с них слезть очень сложно. Я рекомендую даже не начинать или использовать в ограниченных ситуациях».
Звонков также уточнил, что должно быть в домашней аптечке.
«Всё зависит от того, какая семья. Если дети — то это одно, если старики — другое. Если усреднённый вариант, то в первую очередь перевязка: бинты, салфетки, пластыри в разумном количестве. Флакон с перекисью, флакон с «Мирамистином», «Аспирин», активированный уголь, средства от поноса. Такие вещи, которые могут понадобиться, когда действительно «прижмёт». Может быть, нитроглицерин. В остальном всё зависит от хронических заболеваний, которые есть. Можно использовать «Нимесулид» или «Нурофен» (Ибупрофен). Дело в том, что буквально два человека в одной семье — одному «Нурофен» лучше помогает, другому «Нимесулид». Невозможно заранее предсказать. Спазмолитики — самое популярное — «Но-шпа». Он в основном работает на кишечный тракт. «Супрастин» лишним не будет или «Лоратадин».