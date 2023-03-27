Врач посоветовал не использовать капли для носа

«Всё зависит от того, какая семья. Если дети — то это одно, если старики — другое. Если усреднённый вариант, то в первую очередь перевязка: бинты, салфетки, пластыри в разумном количестве. Флакон с перекисью, флакон с «Мирамистином», «Аспирин», активированный уголь, средства от поноса. Такие вещи, которые могут понадобиться, когда действительно «прижмёт». Может быть, нитроглицерин. В остальном всё зависит от хронических заболеваний, которые есть. Можно использовать «Нимесулид» или «Нурофен» (Ибупрофен). Дело в том, что буквально два человека в одной семье — одному «Нурофен» лучше помогает, другому «Нимесулид». Невозможно заранее предсказать. Спазмолитики — самое популярное — «Но-шпа». Он в основном работает на кишечный тракт. «Супрастин» лишним не будет или «Лоратадин».