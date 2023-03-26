Турецкие медики назвали поддерживающие здоровье кожи продукты

Рацион питания оказывает серьезное влияние на состояние кожи. О том, какие продукты необходимы для его улучшения, рассказали врачи из Турции.
Специалисты рекомендовали обратить внимание на семена тыквы. Они богаты цинком, регулируют уровень коллагена и обновляют клетки кожи. Кроме того, пользу принесет морковь из-за витамина А в составе.
Сильным антиоксидантом является красный перец. Он помогает поддерживать эластичность кожи и регулировать кровоток. Также можно давить в рацион яйца, которые богаты витаминами группы В. Не менее важно пить достаточное количество воды для поддержания влаги кожи, передает турецкое издание Cumhuriyet.