Турецкие медики назвали поддерживающие здоровье кожи продукты

Рацион питания оказывает серьезное влияние на состояние кожи. О том, какие продукты необходимы для его улучшения, рассказали врачи из Турции.

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Специалисты рекомендовали обратить внимание на семена тыквы. Они богаты цинком, регулируют уровень коллагена и обновляют клетки кожи. Кроме того, пользу принесет морковь из-за витамина А в составе.