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20 минут назад

Турецкие медики назвали поддерживающие здоровье кожи продукты

Слово и Дело

Рацион питания оказывает серьезное влияние на состояние кожи. О том, какие продукты необходимы для его улучшения, рассказали врачи из Турции.

Турецкие медики назвали поддерживающие здоровье кожи продукты
Фото: Слово и делоСлово и дело

Специалисты рекомендовали обратить внимание на семена тыквы. Они богаты цинком, регулируют уровень коллагена и обновляют клетки кожи. Кроме того, пользу принесет морковь из-за витамина А в составе.

Сильным антиоксидантом является красный перец. Он помогает поддерживать эластичность кожи и регулировать кровоток. Также можно давить в рацион яйца, которые богаты витаминами группы В. Не менее важно пить достаточное количество воды для поддержания влаги кожи, передает турецкое издание Cumhuriyet.

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