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1 час назад

Кардиолог Павличенко: пищевые волокна попкорна помогают в профилактике болезней сердца

Секрет Фирмы

Посмотреть вечером фильм, да ещё и с пользой для здоровья, которую приносит ведёрко с попкорном, — разве это не мечта? Нет, реальность, утверждает диетолог, исполнительный директор некоммерческой организации «Здоровое питание» Светлана Павличенко.

Пищевые волокна попкорна помогают в профилактике болезней сердца
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По её словам, продукт не содержит глютен, низкокалориен, если готовится без масла, и этим список его полезных качеств не исчерпывается.

В порции попкорна, приготовленной с помощью горячего воздуха, содержится 3,6 г пищевых волокон. Как выяснилось, именно за счёт этого продукт вызывает устойчивое чувство сытости, а также помогает в профилактике диабета, болезней сердца и гипертонии.

«Кроме того, в зёрнах кукурузы содержатся антиоксиданты, витамины группы В, А, Е, К, фолиевая кислота и ниацин», — уточнила медик.

Таким образом, попкорн, приготовленный без добавок, может быть хорошим перекусом для людей, следящих за своим весом, а также здоровьем сердца.

А вот возможный вред кроется как раз в дополнительных ингредиентах. Соль, сахар, карамель, ароматизаторы — благодаря всему этому продукт перестаёт быть полезным. Так что в кинотеатрах раздобыть диетический продукт вряд ли удастся. А жаль…

ЗОЖ,
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