Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Ученые предупредили о влиянии дорожного шума на артериальное давление

Ura.Ruиещё 1

Шум от дорог негативно влияет на здоровье человека, из-за него может повышаться артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета и Оксфорда.

Ученые предупредили о влиянии дорожного шума на давление
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Результаты исследования, опубликованные в журнале JACC Advances, показали, что люди, живущие рядом с шумными дорогами, более склонны к развитию гипертонии, чем те, чей дом находится в тихой местности. Также ученые обнаружили, что риск развития гипертонии увеличивается вместе с усилением дорожного шума», — сообщает «Ридус».

Исследователи проанализировали образ жизни, здоровье и место проживания 240 тысяч человек в возрасте 40-69 лет. У всех испытуемых не было гипертонии. Также они оценили уровень шума в местах их проживания.

Ученые рассчитывают, что новые данные позволят снизить влияние шума дорог на здоровье. Они предлагают принимать меры по ограничению уровня шума, улучшению городской среды и инвестированию в технологии по созданию тихого транспорта.

Понизить артериальное давление помогает черноплодная рябина, хвощ и продукты, которые сделаны из них, сообщал URA.RU кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. Также нормализует давление свекла.

ЗОЖ,Андрей Кондрахин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий