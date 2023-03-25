Можно ли замедлить старение с помощью диеты: отвечает врач

Все мы знаем, что то, что мы едим, сильно сказывается на нашем здоровье и внешности. "Рамблер" решил разобраться, можно ли с помощью рациона замедлить старение. Мы взяли интервью у консультанта по коррекции веса и пищевого поведения, нутрициолога, члена Высшего экспертного совета, Анны Макаровой.
Каким образом то, что мы едим, влияет на старение организма?
– Прежде всего, переедание и, как итог, лишний вес и впоследствии ожирение влияют на процесс старения. Ожирение изнашивает все системы организма. Причём абсолютно любая пища, даже самая ЗОЖная вроде авокадо с лососем и кокосовым маслом, если она в избытке, приведёт к увеличению веса.
Какие продукты ухудшают состояние кожи?
– На состояние кожи влияет избыток продуктов с добавленным сахаром (кондитерские изделия, сладкие напитки и пр.). Не путать с фруктами, в которых содержится природный сахар и много полезных веществ: витаминов, минералов и клетчатки.
Также влияют продукты, содержащие большое количество насыщенных жиров (мясопродукты: колбасы, сосиски, сардельки и тд, в большом количествеве копчения).
Какие пищевые привычки будут способствовать сохранению молодости организма?
– Наиважнейшее условие – это баланс в питании и максимальное разнообразие. При таком питании человек употребляет все 5 групп продуктов ежедневно (белковые, цельнозерновые, овощи и фрукты, молочные продукты). Соответственно, так вы получаете с питанием все необходимые организму питательные вещества.
Крайне важна стабильность в питании без резких ограничений и срывов. Важен режим питания в течения дня без больших перерывов между приёмами пищи. Сразу отмечу, интервальное голодание не является здоровым. А также стабильность в питании в течение всего периода. То есть без ускоренного снижения веса перед летом или к определённому мероприятию. Такие качели для организма – стресс. Соответственно, это негативно влияет на все процессы в организме.
Как здоровье ЖКТ отражается на нашей внешности?
Здоровый ЖКТ позволяет нам есть все, что мы хотим и любим, а, значит, наш рацион не будет иметь жёстких ограничений, как при тех или иных заболеваниях ЖКТ. Мы можем свободно поддерживать сбалансированный рацион и получать все разнообразие полезных веществ для нашей внешности.
Какая еда поможет нормализовать работу жкт?
Вторая составляющая – это кисломолочные (йогурт, кефир, ряженка и др.) и ферментированные продукты (квашеные овощи и напитки). В них содержатся пробиотики, которые положительно влияют на здоровье кишечника.
Как питаться, чтобы быть здоровым не только внутренне, но и сохранять в тонусе тело и кожу?
Не забывайте про углеводы (цельнозерновой гарнир). Если они в дефиците, то организму ничего не останется, как брать энергию из собственных белков, а этого допустить нельзя, если цель – упругое тело.
Овощи и фрукты — придерживайтесь принципа радуги. Чем разнообразнее выбор, тем больше вы получите витаминов и минералов. А благодаря фруктам вы не будете переедать кондитерские изделия.
Что касается жиров, то делайте акцент на жирную морскую рыбу, богатую Омега-3, оливковое масло для заправки, орехи и семена. Но с последними нужно проявлять умеренность. Жировые продукты калорийные. Помните об этом!