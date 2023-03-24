Домашние питомцы влияют на качество сна хозяев

Оказывается, домашние животные способны напрямую оказывать влияние на плохой сон человека. Проведённое учёными исследование описано в журнале Human-Animal Interactions.

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Итоги показали, что наличие в доме собаки или кошки вызывали признаки нездорового сна у их владельцев.

Учёные не могут твёрдо сказать о негативном влиянии домашних питомцев на сон хозяев. Несмотря на это, смежные работы указывают на то, что владельцы питомцев в среднем чаще сталкиваются с проблемами со сном, чем люди без них.