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2 часа назад

Стоматолог рекомендовал чистить язык минимум дважды в день для профилактики кариеса

Агентство «Москва»

Для избавления от вызывающих кариес микробов необходимо очищать от налета не только зубы, но и язык - не менее двух раз в день. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист стоматолог департамента здравоохранения столицы Игорь Золотницкий.

Стоматолог рекомендовал чистить язык для профилактики кариеса
Фото: unsplashunsplash

«Ежедневный уход за языком дважды в день не только очищает его от бактерий. Такая чистка предотвращает развитие инфекционных заболеваний полости рта, например, кариеса. Убирая налет с языка, мы мешаем микроорганизмам вырабатывать кислоту, разрушающую эмаль, убираем неприятный запах изо рта, так как бактерии выделяют пахнущие вещества, удаляем налет - питательную среду для бактерий, повышаем чувствительность вкусовых рецепторов - чистый язык ярче ощущает оттенки вкусов еды и напитков», - сказал Золотницкий.

Очистить язык от налета можно при помощи обычной зубной щетки и пасты или специального скребка, уточнил врач. Особое внимание он рекомендует уделить центральной части языка, где скапливается много бактерий.

«Начните от корня языка и перемещайте щетку вперед, слегка надавливая на нее. Очистив всю верхнюю сторону языка, прополощите рот ополаскивателем. Для более тщательной чистки можно использовать специальный скребок», - сказал Золотницкий.

Он отметил, что в середине дня тоже можно прибегнуть к процедуре, если возникают неприятный запах или сухость во рту, но увлекаться не стоит.

«Чрезмерная гигиена рта может привести к нарушению баланса микрофлоры полости рта или травме сосочков языка», - подчеркнул врач.

Также врач напомнил, что для поддержки здоровья полости рта, помимо гигиены, необходимо соблюдать и здоровый образ жизни. Правильное питание, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и курения значительно снижают риск развития инфекционных заболеваний полости рта, добавил специалист.

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