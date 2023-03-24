Повышенное потребление магния может снизить риск деменции

Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что увеличение потребления продуктов, богатых магнием, может помочь снизить риск деменции.

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Исследование опубликовано в European Journal of Nutrition.

Исследователи проанализировали данные более шести тысяч когнитивно здоровых участников из Великобритании в возрасте от 40 до 73 лет.

Пациенты заполнили онлайн-анкету по питанию пять раз в течение 16 месяцев.

Ученые выяснили, что у людей, которые потребляют более 550 миллиграммов магния каждый день, биологический возраст мозга примерно на один год ниже к тому времени, когда они достигают 55 лет. Их сравнивали с людьми, которые потребляют норму магния — около 350 миллиграммов в день.

Защитные эффекты были сильнее у женщин, особенно в постменопаузе.