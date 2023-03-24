Почему кровь внезапно становится густой

Вопрос о том, как разжижать густую кровь, волнует многих пациентов. Дело в том, что состояние связано с опасными для жизни рисками - тромбозом, инфарктом, инсультом.

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"Ведь то и дело кто-то умер от того, что тромб оторвался. Почему он оторвался? Потому что кровь густая и надо ее разжижать. Риск тромбозов надо снижать, чтобы не случился тромбоз, инфаркт, инсульт и не дай бог смерть", - пишет в своем Telegram-канале кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Людям с хорошим здоровьем, чтобы снизить риск тромбоза до нуля, достаточно просто регулярно двигаться, правильно питаться, серьезно относится к отдыху, отметила специалист.

Между тем, по словам врача, пациентов, которые обратились к ней с жалобами, к тромбозам и инфарктам "привели именно стрессы и полное игнорирование отдыха и расслабления".

"Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем - это самый быстрый путь к тромбозам", - подчеркнула кардиолог.

При высоком риске тромбозов решение снижать его с помощью лекарств (в этом случае повышается вероятность кровотечений) принимает только врач после полного кардиологического обследования, предупредила врач.

При этом пациент должен быть готов к изменению образа жизни (независимо от того, будут назначены препараты или нет).

В частности, важно увеличивать физическую активность, снижать вес, сахар, холестерин, давление, убирать вредные привычки (курение, алкоголь), научиться расслабляться (общение с позитивными людьми, медитация и так далее) и повышать стрессоустойчивость.

Врач также предостерегла от "народных методов" лечения.