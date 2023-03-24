Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
3 часа назад

Врач объяснила, почему кровь внезапно становится густой: Дело не в еде

Российская Газета

Вопрос о том, как разжижать густую кровь, волнует многих пациентов. Дело в том, что состояние связано с опасными для жизни рисками - тромбозом, инфарктом, инсультом.

Почему кровь внезапно становится густой
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Ведь то и дело кто-то умер от того, что тромб оторвался. Почему он оторвался? Потому что кровь густая и надо ее разжижать. Риск тромбозов надо снижать, чтобы не случился тромбоз, инфаркт, инсульт и не дай бог смерть", - пишет в своем Telegram-канале кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Людям с хорошим здоровьем, чтобы снизить риск тромбоза до нуля, достаточно просто регулярно двигаться, правильно питаться, серьезно относится к отдыху, отметила специалист.

Между тем, по словам врача, пациентов, которые обратились к ней с жалобами, к тромбозам и инфарктам "привели именно стрессы и полное игнорирование отдыха и расслабления".

"Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем - это самый быстрый путь к тромбозам", - подчеркнула кардиолог.

При высоком риске тромбозов решение снижать его с помощью лекарств (в этом случае повышается вероятность кровотечений) принимает только врач после полного кардиологического обследования, предупредила врач.

При этом пациент должен быть готов к изменению образа жизни (независимо от того, будут назначены препараты или нет).

В частности, важно увеличивать физическую активность, снижать вес, сахар, холестерин, давление, убирать вредные привычки (курение, алкоголь), научиться расслабляться (общение с позитивными людьми, медитация и так далее) и повышать стрессоустойчивость.

Врач также предостерегла от "народных методов" лечения.

"А как же пиявки и свекольный сок, спросите вы? Может что-то попить на травах? Увы, обрадовать тут нечем. Быстрого и легкого решения этой проблемы не существует", - заключила специалист.

ЗОЖ,Анна Кореневич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий