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2 часа назад

Россиянам назвали приводящие к раннему старению привычки

Lenta.ru

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская назвала россиянам приводящие к раннему старению привычки. На данную тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Россиянам назвали приводящие к раннему старению привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка внесла в список курение, которое ускоряет разрушение коллагена и эластина, что провоцирует дряблость кожи и появление морщин. В то же время она включила в перечень отказ от использования солнцезащитного крема и употребление переработанных продуктов, таких как фастфуд, пицца, чипсы и сладкие газированные напитки.

Кроме того, ухудшают внешний вид набранные с возрастом лишние килограммы и сидячий образ жизни, отметила Афинская. Так, эксперт призвала ходить пешком по полчаса пять дней в неделю и придерживаться здорового питания, включив в рацион орехи, цельные злаки, бобовые и большое количество фруктов и овощей.

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