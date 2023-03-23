Россиянам назвали приводящие к раннему старению привычки

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская назвала россиянам приводящие к раннему старению привычки. На данную тему она высказалась в своем Telegram-канале.

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Специалистка внесла в список курение, которое ускоряет разрушение коллагена и эластина, что провоцирует дряблость кожи и появление морщин. В то же время она включила в перечень отказ от использования солнцезащитного крема и употребление переработанных продуктов, таких как фастфуд, пицца, чипсы и сладкие газированные напитки.