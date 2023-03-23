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27 минут назад

Спорт эффективнее таблеток улучшает качество жизни при сердечной недостаточности

FBM.ru

Для многих людей с сердечной недостаточностью физические упражнения эффективнее лекарств. К такому выводу пришли учёные из Американской кардиологической ассоциации и Американского колледжа кардиологов, передаёт Circulation.

Спорт лучше таблеток улучшает жизнь при сердечной недостаточности
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сердечная недостаточность является прогрессирующим состоянием, при котором сердце не может перекачивать достаточное количество крови. Лечение должно облегчить симптомы.

Исследователи изучили работы о влиянии контролируемых тренировок на более чем три миллиона американцев, которые живут с хронической сердечной недостаточностью с сохранённой фракцией выброса. Оценивались разные виды упражнений. Тренировки проводились 3 раза в неделю под наблюдением эксперта.

В рамках работы исследователи измеряли общее количество кислорода, которое человек может вдохнуть в лёгкие в период физической нагрузки. У людей с сердечной недостаточностью это число на 30% меньше, чем у здорового человека. Это, в свою очередь, затрудняет выполнение обычных повседневных действий. Итоги эксперимента показали, что тренировки увеличили пиковое потребление кислорода на 12-14%.

Помимо того, улучшилась переносимость упражнений. Качество жизни участников оценивали по опроснику «Жизнь с сердечной недостаточностью».

По словам специалистов, упражнения помогли улучшить насосную способность сердца, уменьшить жёсткость кровеносных сосудов и улучшить функцию и энергетические возможности скелетных мышц.

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