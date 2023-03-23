Безопасно ли заниматься на уличных тренажерах

В последнее время на улицах городов стало появляться все больше площадок с общедоступными тренажерами. И многие теперь выбирают бесплатные занятия на свежем воздухе, а не в фитнес-центрах. Но безопасно ли тренироваться в уличном «спортзале», объяснил в разговоре с «ФедералПресс» главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике в УрФО, главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медпрофилактики» Сергей Токарев.