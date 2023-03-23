Безопасно ли заниматься на уличных тренажерах

В последнее время на улицах городов стало появляться все больше площадок с общедоступными тренажерами. И многие теперь выбирают бесплатные занятия на свежем воздухе, а не в фитнес-центрах. Но безопасно ли тренироваться в уличном «спортзале», объяснил в разговоре с «ФедералПресс» главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике в УрФО, главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медпрофилактики» Сергей Токарев.
«В фитнес-центрах всегда работают опытные тренеры, которые помогут, подскажут, как дозировать нагрузку на организм, над чем стоит поработать и как. На уличных площадках их нет», – сказал врач.
Для того чтобы от тренажеров на улице был эффект, важно делать все упражнения технически правильно. Поэтому на общедоступных площадках безопасно заниматься только подготовленным людям.
«Но, конечно, физическая активность на свежем воздухе значительно полезнее занятий в помещениях», – заключил Токарев.