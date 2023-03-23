Врач назвала причины изменения цвета зубов

В беседе с журналистами медик отметила, что немалую роль в изменении оттенка зубов, а также в толщине эмали играет наследственность. По ее словам, чем прочнее эмаль, тем меньше влияния на ее цвет оказывают различные факторы. Среди них она назвала курение и употребление некоторых темных напитков, например, кофе, чая, вина и клюквенного морса, передает издание "Известия".