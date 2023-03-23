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36 минут назад

Врач назвала причины изменения цвета зубов

Vse42.ru

Врач стоматолог-терапевт Татевик Петросян рассказала, что цвет зубной эмали зависит от многих внешних и внутренних факторов.

Врач назвала причины изменения цвета зубов
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами медик отметила, что немалую роль в изменении оттенка зубов, а также в толщине эмали играет наследственность. По ее словам, чем прочнее эмаль, тем меньше влияния на ее цвет оказывают различные факторы. Среди них она назвала курение и употребление некоторых темных напитков, например, кофе, чая, вина и клюквенного морса, передает издание "Известия".

– Они оставляют на зубах пигменты молекул (хромоген), которые вызывают окрашивание. Также на цвет зубов может повлиять употребление в пищу граната, ежевики, черники, вишни, – передает СМИ слова врача.

Медик рассказала россиянам, что на цвет зубов также влияют возрастные изменения, инфекции полости рта и прием некоторых лекарств. Кроме того, причинами могут быть травмы или неудачные оперативные вмешательства.

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