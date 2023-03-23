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2 часа назад

Откуда возникает хроническая усталость

Inoprosport

Хроническая усталость — это заболевание, при котором организм человека испытывает постоянную слабость психического и физического характера. Наш организм устроен так, что у нас есть ресурсы (энергия), которые мы тратим на ежедневные действия.

Откуда возникает хроническая усталость
Фото: InoprosportInoprosport

Чтобы восстановить их, организму необходимо три важнейших пункта:

1. Сон. Гормон, регулирующий циркадные ритмы, называется Мелатонином, именно он вырабатывается во время сна и влияет на все главные процессы.

2. Пища. Если вы регулярно питаетесь быстрыми углеводами и насыщенными жирами и при этом не доедаете качественный белок, то синдром хронической усталости вам обеспечен. Почему? Потому что организм испытывает острый дефицит питательных веществ и отвечает замедлением обменных процессов.

3. Психологический отдых. Этот аспект тесно связан с физической активностью. Во время физической активности организм выбрасывает множество разных гормонов. Таким образом, регулярная физическая активность предотвращает накапливание психической и физической усталости.

Бывало ли у вас такое состояние?

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