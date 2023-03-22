Как использовать увлажнитель воздуха без вреда организму

Увлажнитель воздуха — популярный прибор, призванный повысить качество жизни.
Но его эффективность во многом зависит от грамотного применения.
О том, как получить максимум пользы от увлажнителя, журналу «Слово и Дело» рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.
Природа, создавая человека, не озаботилась наличием на планете увлажнителей воздуха. А это означает, что в принципе люди могут прожить и без этого прибора. Но благодаря научно-техническому прогрессу мы стали жить в плохо проветриваемых домах, воздух в которых может оказаться несколько суше, чем необходимо для комфортного существования.
Так, в зимний период в российских домах обыкновенно работают батареи, которые пересушивают воздух. Аналогичный эффект дают и кондиционеры, выходящие на арену летом. С другой стороны, весной, в период снеготаяния, или дождливой осенью дополнительное увлажнение воздуха не требуется.
Кроме того, Россия раскинулась на огромной территории с различными климатическими особенностями. И если в Крыму или Сочи влажность высокая круглый год, то уже в соседних городах Краснодарского края летом воздух будет чрезмерно сухим.
Таким образом какого-то единого стандарта для использования увлажнителей воздуха в России нет и быть не может. По словам Владимира Зайцева, каждый человек должен сам решать, нужен ему в квартире этот прибор или нет.
«Здесь вопрос индивидуальный, и человек должен очень тонко, интимно чувствовать, насколько увлажнитель в принципе нужен, насколько воздух пересушенный, и вызывает ощущение подкашливания, поперхивания», — подчеркнул эксперт.
А для тех, кто не готов доверять собственным ощущениям, на рынке имеются гигрометры — приборы для измерения влажности воздуха. Это могут быть цифровые или аналоговые устройства, входящие в состав целой домашней метеостанции или выпущенные отдельно. Кроме того, существуют модели увлажнителей воздуха с уже встроенным гигрометром и функцией автоматического контроля влажности в помещении.
Последний момент особенно важен для тех, кто склонен неделями оставлять увлажнитель работающим на полную мощность. В таком случае слишком высокая влажность в помещении может привести к развитию разнообразной патогенной флоры.
В современном мире многие товары производятся с расчетом на использование до первой поломки. Некоторые вещи проще выкинуть, чем починить. Однако такой подход, как отмечает Владимир Зайцев, вовсе не означает, что за увлажнителем вовсе не надо ухаживать. И дело здесь не в продлении срока эксплуатации, а в здоровье обитателей квартиры, где этот прибор используется.
Увлажнитель нуждается в регулярной чистке и обработке антисептиком, чтобы внутри гаджета не развивались вредные бактерии. Также существует большая разница в том, какую воду заливать в бак.
«В лучшем случае мы используем кипяченую воду. А как правило, человек не парится и просто наливает холодной воды из-под крана. Но там есть и хлорка, и химикаты, которые не дают воде возможности цвести. Для мытья посуды, умывания лица, чистки зубов это подходит, но если эту же историю мы вдыхаем, то это идет в бронхолегочные пути. Поэтому здесь должна использоваться либо дистиллированная вода, вода без солей, либо вода кипяченая. Некоторые вообще используют физиологический раствор, который в принципе стерилен», — объяснил эксперт.
Также доктор Зайцев напомнил, что увлажнитель воздуха не следует просто выключать и убирать в чулан, когда не предполагается его активное использование. Для начала необходимо провести не сложный, но необходимый комплекс консервационных мероприятий.
«Сейчас пришла весна, мы начинаем убирать увлажнители в кладовки. Но это не просто вылили воду и все, как обыкновенно происходит. Нужно провести обработку увлажнителя антисептиками на водной основе. Это такие препараты, как хлоргексидин, мирамистин, окомистин. И только тогда прибор можно убирать», — рассказал Зайцев.