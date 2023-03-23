Врач предупредила об опасных последствиях сна в линзах

Регулярный сон в контактных линзах может спровоцировать серьезные болезни глаз. Об этом предупредила офтальмолог Алена Шкатова в беседе с «Газетой.Ru».

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Как сообщила врач, контактные линзы ограничивают поступление кислорода к роговице и уменьшают обмен слезной жидкости. Если носить их слишком долго и не снимать на ночь, это может привести к ухудшению здоровья глаз.

Среди опасных последствий круглосуточного ношения линз Шкатова выделила воспаление и инфекционный кератит. Также за ночь они могут прилипнуть к роговице, из-за чего их снятие может привести к травме глаза.