Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
27 минут назад

Что на самом деле скрывается за надписью "ноль калорий"

Катя Кобышева
Елена Соломатинаэксперт

Чтобы такого съесть, чтобы похудеть? Этот наивный вопрос особенно сильно волнует весной, когда все дружно начинают готовиться к лету и мечтать о красивой фигуре. Продукты и напитки с многообещающей надписью "ноль калорий" на этикетке кажутся отличным решением и становятся особенно заманчивыми.

Что на самом деле скрывается за надписью "ноль калорий"
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Что значит эта надпись и можно ли ей верить, "Рамблеру" объяснила эксперт - диетолог Елена Соломатина.

Видео дня

Елена Соломатина высказалась однозначно: продуктов с нулевой калорийностью просто не может существовать, если это не вода.

Но не все так печально. Ведь существуют низкокалорийные продукты, например, сельдерей и другие овощи, которые содержат много воды и клетчатки.

"Есть, конечно, продукты, у которых калорийность ниже: это либо обезжиренная пища, либо та, в которую не добавляют сахар".
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

И тут на помощь приходят заменители сахара, которые во много раз слаще самого сахара и содержат при этом мало калорий.

"Это фактически такая обманка, позволяющая простимулировать зоны мозга, ответственные за выделение гормонов удовольствия".
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Елена Соломатина объясняет, что фруктоза как расщепленная сахароза имеет сладость и не вызывает скачка инсулина, поэтому в небольших количествах ее всегда разрешали употреблять людям с диабетом первого типа. Но сейчас фруктозу часто используют в качестве заменителя сахара не только люди, страдающие диабетом.

Диета при повышенном холестерине: меню, что можно и нельзя есть

"Тут нужно понять, что, если какой-то продукт мы начинаем внедрять искусственно, он начинает работать иначе. Другие сахарозаменители, та же сукралоза, с обработкой, перестала нормально усваиваться. Это все допустимо в небольшом количестве. Но когда люди употребляют заменители сахара в огромных количествах, могут появляться побочные эффекты".
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Так, Елена Соломатина приводит примеры: сукралоза в больших количествах вызывает аппетит, так или иначе готовя организм к потреблению сладкого или углеводов; эритрит - добавка, которая считалась относительно безопасной - при употреблении в больших количествах может приводить к тромбообразованию, особенно у тех людей, чей организм склонен к развитию тромбов. Далее, по словам Елены Сломатиной, это может повлечь за собой повышение риска развития инсультов и инфарктов. Поэтому страшен не тот или иной продукт, сколько его количество: даже натуральный мед в больших количествах будет вызывать негативную реакцию.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий