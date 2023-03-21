Что на самом деле скрывается за надписью "ноль калорий"

Чтобы такого съесть, чтобы похудеть? Этот наивный вопрос особенно сильно волнует весной, когда все дружно начинают готовиться к лету и мечтать о красивой фигуре. Продукты и напитки с многообещающей надписью "ноль калорий" на этикетке кажутся отличным решением и становятся особенно заманчивыми.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Что значит эта надпись и можно ли ей верить, "Рамблеру" объяснила эксперт - диетолог Елена Соломатина.

Видео дня

Елена Соломатина высказалась однозначно: продуктов с нулевой калорийностью просто не может существовать, если это не вода.

Но не все так печально. Ведь существуют низкокалорийные продукты, например, сельдерей и другие овощи, которые содержат много воды и клетчатки.

"Есть, конечно, продукты, у которых калорийность ниже: это либо обезжиренная пища, либо та, в которую не добавляют сахар".

Елена Соломатина Врач-диетолог

И тут на помощь приходят заменители сахара, которые во много раз слаще самого сахара и содержат при этом мало калорий.

"Это фактически такая обманка, позволяющая простимулировать зоны мозга, ответственные за выделение гормонов удовольствия".

Елена Соломатина Врач-диетолог

Елена Соломатина объясняет, что фруктоза как расщепленная сахароза имеет сладость и не вызывает скачка инсулина, поэтому в небольших количествах ее всегда разрешали употреблять людям с диабетом первого типа. Но сейчас фруктозу часто используют в качестве заменителя сахара не только люди, страдающие диабетом.

"Тут нужно понять, что, если какой-то продукт мы начинаем внедрять искусственно, он начинает работать иначе. Другие сахарозаменители, та же сукралоза, с обработкой, перестала нормально усваиваться. Это все допустимо в небольшом количестве. Но когда люди употребляют заменители сахара в огромных количествах, могут появляться побочные эффекты".

Елена Соломатина Врач-диетолог