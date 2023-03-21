Что на самом деле скрывается за надписью "ноль калорий"

Чтобы такого съесть, чтобы похудеть? Этот наивный вопрос особенно сильно волнует весной, когда все дружно начинают готовиться к лету и мечтать о красивой фигуре. Продукты и напитки с многообещающей надписью "ноль калорий" на этикетке кажутся отличным решением и становятся особенно заманчивыми.
Что значит эта надпись и можно ли ей верить, "Рамблеру" объяснила эксперт - диетолог Елена Соломатина.
Елена Соломатина высказалась однозначно: продуктов с нулевой калорийностью просто не может существовать, если это не вода.
Но не все так печально. Ведь существуют низкокалорийные продукты, например, сельдерей и другие овощи, которые содержат много воды и клетчатки.
И тут на помощь приходят заменители сахара, которые во много раз слаще самого сахара и содержат при этом мало калорий.
Елена Соломатина объясняет, что фруктоза как расщепленная сахароза имеет сладость и не вызывает скачка инсулина, поэтому в небольших количествах ее всегда разрешали употреблять людям с диабетом первого типа. Но сейчас фруктозу часто используют в качестве заменителя сахара не только люди, страдающие диабетом.
Так, Елена Соломатина приводит примеры: сукралоза в больших количествах вызывает аппетит, так или иначе готовя организм к потреблению сладкого или углеводов; эритрит - добавка, которая считалась относительно безопасной - при употреблении в больших количествах может приводить к тромбообразованию, особенно у тех людей, чей организм склонен к развитию тромбов. Далее, по словам Елены Сломатиной, это может повлечь за собой повышение риска развития инсультов и инфарктов. Поэтому страшен не тот или иной продукт, сколько его количество: даже натуральный мед в больших количествах будет вызывать негативную реакцию.