Эта диета поможет при похудении и диабете 2 типа

Известно, что похудеть помогают определённые продукты. Подобная еда стимулирует выработку гормона GLP-1, который образуется в ответ на обнаружение питательных веществ во время приёма пищи.

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Образование гормона GLP-1 в организме происходит тогда, когда организм получает питательные вещества из пищи. Этот гормон сигнализирует о том, что вы поели, и готовит тело к перевариванию еды.

Секрецию GLP-1 могут запускать макроэлементы. Они включают простые сахара, пептиды и аминокислоты (получают из белков) и короткоцепочечные жирные кислоты (получают из жиров; также они вырабатываются бактериями в кишечнике).

Здоровая диета, которая содержит много питательных веществ, способствующих выработке GLP-1, может повысить уровень этого гормона. Продукты, в состав которых входят эти элементы, включают орехи, авокадо, лосось (в них - полезные жиры), яйца (нежирный источник белка). Питать кишечные бактерии могут цельнозерновые продукты и овощи.

Так что рацион, включающий много белков, клетчатки, жиров, позволяет вам почувствовать себя сытым дольше. По этой причине изменение диеты - это часть контроля веса и лечения диабета 2 типа.