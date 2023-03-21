Врачи рассказали о пользе и вреде послеобеденного сна

Дневной сон увеличивает риск слабоумия, считают ученые из Калифорнийского университета. В ходе исследования выяснилось, что у 75% респондентов продолжительность сна увеличивалась на 11 минут ежегодно. И вместе с тем повышался риск развития Альцгеймера.

Фото: Мир24 Мир24

Ученые считают, что основным фактором слабоумия стал долгий и частый дневной сон. Однако в то же время китайские ученые уверены, что современному человеку необходим 20-минутный дневной сон. Подробнее о пользе и вреде дневного сна – в материале MIR24.TV.

Видео дня

«Если организм требует сон, то польза несомненна. Кто-то испытывает желание поспать днем часто, кто-то эпизодически – в связи с состоянием организма и после еды, а кто-то совсем не испытывает желания спать днем. Важно, как долго человек не спал до этого и страдает ли от дефицита сна», – комментирует психоаналитик Андрей Кашкаров.

Однако у желания поспать после обеда могут быть и внутренние причины, например, лишний вес, возраст, склонность к неактивному образу жизни, отсутствие частой двигательной активности, занятий спортом, говорит эксперт.

«Дневной сон взрослому человеку не помешает, нужны всего один-два часа, чтобы восстановить силы. Восстановление сил предполагает улучшение работоспособности, настроения. С медицинской точки зрения, дневной сон скорее полезен, чем вреден. Послеобеденный сон, как естественная процедура восстановления, гораздо лучше и полезнее, чем успокоительное, курение или алкоголь. Дневной сон может быть рекомендован врачами от депрессии и профессионального выгорания. В процессе сна восстанавливается сердечный ритм, расширяются сосуды, нормализуется давление, обмен веществ, в целом «посвежевший» организм функционирует лучше», – отмечает Кашкаров.

Например, ряд компаний в Японии практикуют дневной сон для сотрудников в специальных капсулах. Правда, рабочий день в этом случае длится дольше.

«Сон должен быть добровольным, индивидуально спланированным по месту, времени, условиям, желательно в отдельном кабинете, а не как в детском саду, где в комнате по 10 кроваток, помещение должно быть проветрено, немного затемнено. В ряде случаев вместе с дневным сном для взрослых сотрудников рекомендуется ароматерапия и тихая успокаивающая музыка», – говорит психоаналитик.

Дневной сон повышает бдительность и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не стоит им злоупотреблять, предупреждают специалисты.

«Кроме того, послеобеденный сон должен быть как минимум за шесть часов до ночного отбоя. В противном случае вы нарушите себе цикл сна и бодрствования и вам будет тяжело засыпать ночью. Но если вас сильно клонит ко сну днем, это может быть последствием синдрома обструктивного апноэ сна ночью. Это состояние сопровождается остановками дыхания и храпом. В таких случаях необходимо обратиться к врачу-сомнологу для проведения обследования», – отмечает доктор медицинских наук, лор-хирург Константин Добрецов.

Привычка отдыхать после еды практиковалась еще у древних римлян. Кроме того, дневной сон называют «испанской йогой», говорит врач-сомнолог Надежда Бурков.

Если вы хотите поспать днем, то делать это нужно с 12 до 16 часов дня.

«После 17 часов сиеста нежелательна: в это время организм уже настраивается на естественный ночной отдых. Сон в это время вызовет усталость и ощущение разбитости. Если ваш сон длится не более 40 минут – вы проснетесь быстро и легко. Чем больше вы спите днем – тем тяжелее будет пробуждение», – объясняет эксперт.