Невролог посоветовал снизить интенсивность тренировок вечером

Профессор, доктор медицинских наук, врач-невролог, нейрофизиолог и научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов объяснил, что беспокойный сон может быть связан с дисбалансом гормонов и стрессом.

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Сон может быть беспокойным из-за интенсивных тренировок, избыточного употребления кофеина, работы ночью или активной умственной деятельности днём, а также из-за гормонального дисбаланса, сообщил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Влияет на качество сна также возраст, наследственная предрасположенность и неосознаваемое психологическое напряжение, добавил Гимранов.

В некоторых случаях для того, чтобы наладить сон, достаточно исключить или снизить употребление кофеина и интенсивность физических нагрузок в вечернее время, а также стабилизировать режим работы и отдыха, заключил невролог.