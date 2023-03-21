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40 минут назад

Невролог Гимранов посоветовал снизить интенсивность тренировок вечером

RT на русском

Профессор, доктор медицинских наук, врач-невролог, нейрофизиолог и научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов объяснил, что беспокойный сон может быть связан с дисбалансом гормонов и стрессом.

Невролог посоветовал снизить интенсивность тренировок вечером
Фото: RT на русскомRT на русском

Сон может быть беспокойным из-за интенсивных тренировок, избыточного употребления кофеина, работы ночью или активной умственной деятельности днём, а также из-за гормонального дисбаланса, сообщил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Влияет на качество сна также возраст, наследственная предрасположенность и неосознаваемое психологическое напряжение, добавил Гимранов.

В некоторых случаях для того, чтобы наладить сон, достаточно исключить или снизить употребление кофеина и интенсивность физических нагрузок в вечернее время, а также стабилизировать режим работы и отдыха, заключил невролог.

Ранее психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН перечислил возможные причины ночных кошмаров.

ЗОЖ,Евгений Кульгавчук,
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