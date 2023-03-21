Черничный сок может снизить уровень сахара в крови на 35%

Уровень сахара в крови является показателем, за которым непрерывно должны следить люди с диабетом. Внезапные скачки глюкозы – это дорога к серьёзным осложнениям в организме. Учёные доказали, что черничный сок может справиться с опасным состоянием и снизить уровень сахара в крови на 35%. Результаты исследования описаны в International Journal of Obesity.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Профессор из Университета Монреаля Пьер Хаддад обратил внимание, что животные были склонны к ожирению и диабету, а также страдали от резистентности к инсулину – гормону, позволяющему преобразовывать сахар в энергию.

Выяснилось, что черничный сок уменьшил уровень сахара в крови у мышей на 35%, информирует Daily Express.