Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Мужчина похудел на 21 килограмм за три месяца: как ему это удалось

Super.ru

Пока 26-летний индиец не уехал учиться в Канаду, проблем с фигурой у него не было. Авджит Сингх всегда любил поесть, но при этом вел здоровый и активный образ жизни. А по приезде на учебу парню пришлось еще и работать — времени на готовку совсем не оставалось. Он стал питаться только фастфудом и потолстел до 106 килограммов, пишет The Times of India. Вес за сотню испугал парня, и он немедля обратился к диетологу.

Мужчина похудел на 21 килограмм за три месяца: как ему это удалось
Фото: Super.ruSuper.ru

Поскольку Авджит много работал, врач посоветовал ему сократить количество потребляемой пищи, но сделать ее более калорийной. Так, завтрак парня состоял из яиц, приготовленных на оливковом масле, обед — из домашней тортильи с калорийной начинкой, а ужин — из полноценного мясного блюда с обжаренными овощами. А вот как с таким графиком выкроить время на физические нагрузки? Авджит нашел решение: он стал возвращаться домой пешком и, чтобы не было скучно, включал любимую музыку. Ему удалось похудеть до 85 килограммов всего за три месяца. Небольшие изменения в образе жизни оказались способны творить чудеса: правильное питание и физическая активность — это отнюдь не изнуряющие диеты и «прописка» в спортзале!

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий