Мужчина похудел на 21 килограмм за три месяца: как ему это удалось

Пока 26-летний индиец не уехал учиться в Канаду, проблем с фигурой у него не было. Авджит Сингх всегда любил поесть, но при этом вел здоровый и активный образ жизни. А по приезде на учебу парню пришлось еще и работать — времени на готовку совсем не оставалось. Он стал питаться только фастфудом и потолстел до 106 килограммов, пишет The Times of India. Вес за сотню испугал парня, и он немедля обратился к диетологу.

Поскольку Авджит много работал, врач посоветовал ему сократить количество потребляемой пищи, но сделать ее более калорийной. Так, завтрак парня состоял из яиц, приготовленных на оливковом масле, обед — из домашней тортильи с калорийной начинкой, а ужин — из полноценного мясного блюда с обжаренными овощами. А вот как с таким графиком выкроить время на физические нагрузки? Авджит нашел решение: он стал возвращаться домой пешком и, чтобы не было скучно, включал любимую музыку. Ему удалось похудеть до 85 килограммов всего за три месяца. Небольшие изменения в образе жизни оказались способны творить чудеса: правильное питание и физическая активность — это отнюдь не изнуряющие диеты и «прописка» в спортзале!